«Обольщаться не надо»: Лукашенко раскрыл коварный план США против России
Лукашенко: США могут попробовать настроить Россию и Китай друг против друга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут попытаться настроить Россию и Китай друг против друга, что является недопустимым. Он подчеркнул, что, несмотря на изменения в политической риторике Вашингтона, не следует терять бдительность, так как истинные намерения Соединённых Штатов остаются неясными.
«Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», — сказал Лукашенко, передает БелТА.
Напомним, ранее спецпосланник Кит Келлог раскрыл коварный план США против России. Он заявил, что США хотят развалить союз России с Китаем, Ираном и КНДР. По мнению экспертов в области политики, Штаты стремятся подорвать союз, поскольку Дональду Трампу необходимы гарантии того, что Москва не станет поддерживать Пекин в случае возникновения конфликта с Вашингтоном.
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