«Обольщаться не надо»: Лукашенко раскрыл коварный план США против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут попытаться настроить Россию и Китай друг против друга, что является недопустимым. Он подчеркнул, что, несмотря на изменения в политической риторике Вашингтона, не следует терять бдительность, так как истинные намерения Соединённых Штатов остаются неясными.