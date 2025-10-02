Путин напомнил о двух попытках СССР и РФ вступить в НАТО

Россия в лице СССР и затем уже в современной истории дважды заявляла о своей готовности стать частью НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, ещё во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причём с порога», — заявил Путин.