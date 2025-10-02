Путин: Трамп любит заниматься эпатажем, но умеет слушать и слышать

Президент России Владимир Путин охарактеризовал своего американского коллегу Дональда Трампа как комфортного собеседника, умеющего вести конструктивный диалог. Об этом он сообщил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Я говорю искренне, я же сказал, что он любит эпатажем позаниматься. Но иногда лучше услышать прямую позицию, чем какие-то экивоки, в которые сложно разобраться. Это не просто так, чтобы приятные слова сказать. Мы беседовали полтора часа. Я высказывал свою позицию, он слушал, не перебивал. Потом я слушал», — сказал глава РФ.

Путин отметил, что, несмотря на склонность Трампа к эпатажу, его прямолинейность в выражении позиции и умение внимательно выслушивать аргументы собеседника создают комфортные условия для конструктивного диалога. По словам президента России, американский лидер чётко определяет и последовательно отстаивает национальные интересы своей страны.

Владимир Путин поделился деталями переговоров с главой Белого дома на Аляске. Он пресёк шутки на тему того, что долго рассказывал Трампу историю Украины и пояснил, что обсуждались исключительно способы прийти к миру. Российский лидер добавил, что не знает, получится ли что-то из этих обсуждений, но это был честный разговор.