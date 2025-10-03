Афродитова червя у моря в Британии приняли за инопланетного паразита

На пляже в британском графстве Суффолк волны выбросили необычное морское животное с яркими щетинками. Местные СМИ окрестили его «инопланетным червём». Об этом сообщает издание The Sun.

Пара, прогуливавшаяся по берегу с собакой, заметила это странное создание. Длина находки составила около 15 сантиметров. По словам свидетелей, существо выглядело так, словно пришло с другой планеты.

Дальнейшие исследования показали, что это морской Афродитов червь, относящийся к семейству Aphroditidae. Эти черви обитают на дне Атлантического океана и Средиземного моря. Они порой оказываются на берегу после шторма. Морские обитатели способны достигать длины до 20 сантиметров. Так что британский представитель морской фауны ничем особо не выделялся, разве что своим редким появлением на публике.

