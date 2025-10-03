В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полёты

Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений десять самолётов, следовавших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров.

Напомним, ограничения ввели вечером 2 октября. Как сообщили в Росавиации, меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.