В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полёты
Аэропорт. Обложка © Life.ru
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
В период действия ограничений десять самолётов, следовавших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для минимизации неудобств для пассажиров.
Напомним, ограничения ввели вечером 2 октября. Как сообщили в Росавиации, меры были необходимы для обеспечения безопасности полётов.
