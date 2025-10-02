Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 20:02

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вечером в четверг, 2 октября, в аэропортах Сочи и Геленджика временно ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Он отметил, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах перед вылетом.

Аэропорты Астрахани и Волгограда открыли для самолётов
Аэропорты Астрахани и Волгограда открыли для самолётов

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО России уничтожили 11 украинских дронов над Чёрным морем. Отражены атаки беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Украина регулярно пытается атаковать цели в Крыму и над Чёрным морем, однако большинство попыток отражается средствами ПВО.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar