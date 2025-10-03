ФРГ сохранила статус зависимого от Соединённых Штатов государства даже после объединения Западной и Восточной Германии в 1990 году, причём Вашингтон использовал её для продвижения НАТО на восток. Это заявление в беседе РИА «Новости» сделал председатель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Это величайшая афера в истории. Объединение создало не свободную и суверенную Германию, а сохранило вассальное для США, оккупированное государство», — заявил Нимайер.

Политик добавил, что Вашингтон использовал ФРГ в качестве своей опорной базы во всех военных конфликтах последних десятилетий, включая нынешний украинский кризис. Он также отметил, что Соединённые Штаты осуществляли экспансию Североатлантического альянса в восточном направлении, опираясь именно на Германию. По твёрдому убеждению Нимайера, такие страны как Польша, Румыния, Болгария и прибалтийские государства не смогли бы вступить в НАТО, если бы не состоялось объединение немецких земель.

Ранее сообщалось, что Германия начала поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, передав первые пусковые установки. В рамках дальнейшей поддержки Берлин намерен инвестировать в украинскую оборонную промышленность, в том числе путём закупки дальнобойных беспилотников и заключения контрактов на сумму около 300 миллионов евро.