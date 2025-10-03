Названа причина смерти актёра из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Сергей Рыбин последние месяцы боролся с циррозом печени. Об этом сообщает Super.ru.

В начале весны Рыбин был вынужден обратиться за медицинской помощью и был помещён в стационар. Ему был поставлен диагноз – цирроз печени. Актёр разместил на своей странице в соцсетях фотографию, сделанную в больничной палате, и выразил искреннюю признательность всем, кто оказал ему поддержку, как в материальном, так и в моральном плане.

«Ребята, я никогда не забуду, что вы поддержали меня, когда я падал», — отметил тогда артист.

Напомним, Рыбин ушёл из жизни 29 сентября в возрасте 51 года. За свою карьеру он принял участие в создании примерно трёх десятков кинопроектов, преимущественно телесериалов, включая «Невский», «Марафон трёх граций», а также эпизодические роли в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия».