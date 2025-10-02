Валдайский форум
2 октября, 07:40

Стали известны дата и место похорон автор романа «Охота на пиранью»

Писателя, автора Охоты на пиранью Бушкова похоронят 4 октября в Красноярске

Обложка © ТАСС / Виталий Иванов

Похороны известного российского писателя, автор романа «Охота на пиранью» Александра Бушкова состоятся в субботу, 4 октября. Место прощания — Аллея Славы на кладбище Бадалык в Красноярске.

«4 октября в субботу состоятся похороны Александра Александровича. <…> Он будет захоронен на Аллеи Славы кладбища Бадалык», — сообщила директор красноярского регионального отделения Союза писателей России Екатерина Малиновская TАСС.

Автор таких бестселлеров, как «Пиранья», «Бешеная» и «Сварог», оставил заметный след в современной русской прозе — книги, которые читали и обсуждали десятки тысяч людей. В эти октябрьские дни город отдаст дань памяти человеку, чьи сюжеты надолго остались в читательской памяти.

Ранее Life.ru сообщал, что российский писатель Александр Бушков скончался в возрасте 69 лет. Известно, что причиной его смерти стала остановка сердца. Врачи пытались реанимировать прозаика, но у них ничего не вышло.

Владимир Озеров
