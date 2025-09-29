В возрасте 69 лет умер автор романа Охота на пиранью Александр Бушков

Писатель Александр Бушков, автор романа «Охота на пиранью», скончался в возрасте 69 лет. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил его друг, писатель-фантаст Дмитрий Иванов.

Бушков начал свою карьеру в редакции «Молодой гвардии», работая под руководством Владимира Щербакова, представителя школы Ивана Ефремова. Он является членом Союза писателей России и лауреатом главного приза литературной премии имени И. А. Ефремова 2021 года. По данным с личного сайта писателя, совокупный тираж произведений автора превышает 17 миллионов экземпляров.

Ранее стало известно о скоропостижной смерти актёра и участника команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова. Артист скончался в Баку в возрасте 49 лет, предварительной причиной смерти назван сердечный приступ. Иманов потерял сознание во время тренировки в спортзале, несмотря на попытки оказать ему первую помощь, спасти его не удалось. Он был известен по ролям в фильмах «Не та, так эта» и «Не бойся, я с тобой! 1919» и удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджана.