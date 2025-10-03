«Самый крупный бенефициар»: Сикорский высказался о роли Польши в восстановлении Украины

Польша станет главным выгодополучателем от процесса восстановления Украины после завершения боевых действий. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью изданию Fakt.

«Я считаю, что Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. Исходя из причин исторических, языковых, географических для множества инвесторов с запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине», — заявил Сикорский.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что значительным преимуществом для польской стороны станет присутствие в стране многочисленной украинской диаспоры. Министр подчеркнул, что польский бизнес сохраняет своё присутствие на украинском рынке даже в условиях продолжающегося военного конфликта, создавая основу для будущего расширения сотрудничества.

По словам Сикорского, Польша также рассматривает возможность проведения на своей территории одной из следующих международных конференций, посвящённых вопросам восстановления Украины.

Life.ru ранее сообщал о прогнозе Радослава Сикорского относительно украинского конфликта. Польский министр сравнил его исход с Первой мировой войной, предсказав истощение ресурсов у одной из сторон. Сикорский подчеркнул, что для достижения мира необходимо усилить экономическое давление на Россию и расширить военную помощь Украине со стороны Запада. По его мнению, реальные переговоры возможны лишь тогда, когда Россия признает бесперспективность своей победы.