Режиссёр Бояков занял пост худрука московского Театра на Малой Ордынке

Новым художественным руководителем Театра на Малой Ордынке назначен режиссёр Эдуард Бояков. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента культуры.

«В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке», — говорится в сообщении.

До этого пост художественного руководителя занимал Евгений Герасимов, который теперь сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.

Эдуард Бояков — режиссёр театра и кино, продюсер и педагог с более чем 30-летним опытом работы в театральной сфере. Среди его достижений — руководство МХАТ им. Горького, создание театров «Практика», «Политеатр» и Новый театр. Он также работал как продюсер и режиссёр постановок в Большом и Мариинском театрах, МХТ им. Чехова и создал мультимедийное представление «Соборная площадь» в 2024 году в кинопарке «Москино».

Ранее сообщалось, что в возрасте 67 лет скончался Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский». Причины его смерти не были раскрыты. За свою карьеру он поставил более 100 спектаклей, снял фильмы, включая «Сумасшедший принц» и «Пиноккио» (2024).