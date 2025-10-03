Опубликовано первое фото с места крушения Ан-2 в Красноярском крае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура обнародовала первые фотоматериалы с места авиационной катастрофы самолёта Ан-2, принадлежащего авиакомпании «Борус». Инцидент произошёл в Ермаковском районе Красноярского края.

Согласно официальному сообщению надзорного ведомства, примерно в 17 часов по местному времени воздушное судно Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершило жёсткую посадку после выполнения плановых авиационных работ. На борту воздушного судна находились два члена экипажа. По предварительной информации, в результате происшествия погиб один человек.

На место происшествия, расположенное в 40 километрах от поселка Танзыбей, незамедлительно выехали оперативные службы. В настоящее время на месте работают 9 сотрудников МЧС России с привлечением 5 человек личного состава и одной единицы специальной техники. Ожидается прибытие дополнительных сил спасателей и медицинских работников.

Росавиация официально классифицировала произошедшее как авиационную катастрофу. Расследованием причин инцидента займётся Межгосударственный авиационный комитет при участии Красноярского межтерриториального управления Росавиации.

