Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 14:18

«Немножко капризничает»: Жена Боярского раскрыла его состояние после падения в театре

Боярский уже почти полностью восстановился после травмы от падения в театре

Михаил Боярский. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Михаил Боярский. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр Михаил Боярский практически полностью восстановился после полученной травмы и возобновил работу в театре имени Ленсовета. Данное заявление сделала супруга артиста Лариса Луппиан в интервью NEWS.ru.

Звезда получил серьёзную травму, упав с большой высоты, что вывело его из строя на несколько месяцев. Луппиан уточнила, что после перелома её мужу было сложно возвращаться к профессиональной деятельности. Несмотря на частые приглашения на киносъёмки, Боярский соглашается работать только в Санкт-Петербурге, отказываясь от выездных проектов.

«Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То всё хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — добавила жена Боярского.

В театре Ленсовета рассказали о госпитализации актёра «Содержанок» после падения из окна
В театре Ленсовета рассказали о госпитализации актёра «Содержанок» после падения из окна

Напомним, что инцидент произошёл в апреле. Михаил Боярский оступился за кулисами и упал с высоты нескольких метров на спину. Артиста госпитализировали с травмами и ушибами. Он сломал ребро и несколько грудных позвонков.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Михаил Боярский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar