«Немножко капризничает»: Жена Боярского раскрыла его состояние после падения в театре

Актёр Михаил Боярский практически полностью восстановился после полученной травмы и возобновил работу в театре имени Ленсовета. Данное заявление сделала супруга артиста Лариса Луппиан в интервью NEWS.ru.

Звезда получил серьёзную травму, упав с большой высоты, что вывело его из строя на несколько месяцев. Луппиан уточнила, что после перелома её мужу было сложно возвращаться к профессиональной деятельности. Несмотря на частые приглашения на киносъёмки, Боярский соглашается работать только в Санкт-Петербурге, отказываясь от выездных проектов.

«Врачи помогали. А в моральном смысле — дом, семья, дача. Настроение у него переменчивое. То всё хорошо, то немножко капризничает. По-разному», — добавила жена Боярского.

Напомним, что инцидент произошёл в апреле. Михаил Боярский оступился за кулисами и упал с высоты нескольких метров на спину. Артиста госпитализировали с травмами и ушибами. Он сломал ребро и несколько грудных позвонков.