В Петербурге проститутка попала в больницу после секса на стеклянном столе
Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге женщина, занимавшаяся оказанием интимных услуг, была срочно доставлена в больницу после инцидента с клиентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл, когда женщина лёгкого поведения пришла к своему клиенту домой. Молодой человек захотел воспроизвести сцену из фильма и занялся с ней сексом на стеклянном журнальном столике. В какой-то момент мебель не выдержала нагрузки, и стекло разбилось на осколки, повредив женщину. Прибывшие врачи доставили пострадавшую в больницу с колото-резаными ранениями и другими травмами.
А ранее Life.ru рассказал, как московский бизнесмен уснул с двумя проститутками, а проснулся без 1,3 млн на счету. Хитрые спутницы вычистили все банковские счета предпринимателя и исчезли.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.