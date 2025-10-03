Валдайский форум
Регион
3 октября, 15:44

В Петербурге проститутка попала в больницу после секса на стеклянном столе

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге женщина, занимавшаяся оказанием интимных услуг, была срочно доставлена в больницу после инцидента с клиентом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл, когда женщина лёгкого поведения пришла к своему клиенту домой. Молодой человек захотел воспроизвести сцену из фильма и занялся с ней сексом на стеклянном журнальном столике. В какой-то момент мебель не выдержала нагрузки, и стекло разбилось на осколки, повредив женщину. Прибывшие врачи доставили пострадавшую в больницу с колото-резаными ранениями и другими травмами.

Переобулась: Проститутка стащила у клиента кроссовки Balenciaga и сбежала

А ранее Life.ru рассказал, как московский бизнесмен уснул с двумя проститутками, а проснулся без 1,3 млн на счету. Хитрые спутницы вычистили все банковские счета предпринимателя и исчезли.

