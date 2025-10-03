«Дай бог, это будет сделано»: Заслуженные учителя России поддержали идею о бесплатном отдыхе в санаториях

Предоставление педагогам бесплатных путёвок в санатории неврологического профиля является важной инициативой для решения проблемы профессионального выгорания. Такую точку зрения высказали заслуженные учителя России Виктор Снегуров и Евгений Ямбург в беседе с Life.ru.

«Отправлять педагогов бесплатно в санатории с невропатическим уклоном — очень хорошая идея. Это замечательное предложение, учитывая высокий уровень невротизации у учеников, учителей и родителей. Стресс и напряжение растут из-за различных обстоятельств, и, чтобы снизить их, необходим не просто отпуск, а полноценное восстановление в таких санаториях или домах отдыха, где специалисты смогут работать с психикой и сознанием», — отметил Снегуров.

Историк также добавил, что критически важно помочь учителям справиться с многолетними неврозами, которые не только мешают их профессиональной деятельности, но и серьёзно снижают качество жизни. Поэтому он бы и сам с радостью отправился отдыхать по такой программе.

Евгений Ямбург, поддерживая эту позицию, опирается на объективные данные исследований. Он указал, что уровень эмоционального выгорания у преподавателей оказывается существенно выше, чем у сотрудников органов внутренних дел. Педагог выразил твёрдую уверенность в том, что реализация подобной программы станет значительным вкладом в укрепление здоровья учителей.

«Социологические исследования показали, что выгорание учителя на работе на много процентов выше, чем в органах внутренних дел, где имеют дело с преступниками. Это огромное напряжение. Дай бог, это будет сделано. Я считаю, что это будет хороший вклад в укрепление здоровья учителей. Они будут здоровы и спокойны, не будут бросаться на учеников. Это хорошо отразится на учениках. Так наше образование станет ещё более качественным», — отметил доктор педагогических наук.

Напомним, что на рассмотрение в Госдуму направили идею об отправлении учителей в бесплатные санатории. По данным Life.ru, с инициативой выступила межрегиональная организация «Отцы рядом». Активисты предлагают закрепить за педагогами право на 14–21-дневный отдых в санаториях с полным курсом оздоровительных процедур — от массажа и физиотерапии до йоги, арт-терапии и психологической реабилитации.