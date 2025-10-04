Валдайский форум
3 октября, 22:45

В Сенате США заявили, что Трамп хочет снять пошлины с пяти автопроизводителей

Reuters: Трамп намерен снять пошлины с Ford, Toyota, Honda, Tesla и GM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность отмены таможенных пошлин для автомобильных компаний, осуществляющих производство на территории Соединённых Штатов. Об этом рассказал сенатор-республиканец Берни Морено в интервью агентству Reuters.

«Это сигнал для производителей автомобилей по всему миру: смотрите, если у вы проводите окончательную сборку в США, то мы вознаградим вас. <...> Ford, Toyota, Honda, Tesla, GM (General Motors. — Прим. Life.ru), пять производителей автомобилей с наибольшей долей внутреннего производства, получат иммунитет от пошлин», — отметил конгрессмен.

Также сенатор сообщил, что Трамп рассматривает возможность продления для автомобильных компаний программы компенсации части стоимости импортируемых автозапчастей. По словам Морено, власти США могут продлить возможность возмещения до 3,75% их стоимости ещё на пять лет, а также распространить эту инициативу на производство двигателей.

Представитель администрации Трампа, со своей стороны, сообщил, что в Белом доме придерживаются «взвешенного и многогранного» подхода к защите внутреннего производства как автомобилей, так и автозапчастей.

Новый торговый удар США: Трамп объявил о тарифах на мебель, грузовики и фарму

На днях Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых пошлин на импорт в страну древесины и определённых видов изделий из неё. Тарифы в размере 10 процентов затронут поставки древесины, включая хвойные породы. В отношении некоторых видов мебели, в том числе кухонной, будут действовать тарифы в размере 25 процентов.

