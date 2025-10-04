Умеренное употребление кофе способно принести пользу здоровью, включая стимуляцию кровообращения и снижение риска развития диабета. О тонкой грани между положительным и вредным воздействием популярного напитка в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала врач-эндокринолог Надежда Фетисова.

Врач-эндокринолог назвала безопасную норму кофе в день. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Специалист отметила, что кофеин является стимулятором центральной нервной системы, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня, чтобы не нарушать сон. По словам Фетисовой, научные данные свидетельствуют, что позитивное влияние на энергообмен и работу сердца оказывает доза до трёх чашек американо в сутки.

Превышение этой нормы грозит обратным эффектом, предупредила врач. Чрезмерное употребление кофе приводит к снижению концентрации, ослаблению стрессоустойчивости и негативно сказывается на состоянии иммунной и эндокринной систем, а также способствует вымыванию питательных веществ.

«Но если человек весь день пил только кофе, ни глотка воды — будет обезвоживание. Кофеин увеличивает потерю жидкости, усиливает кровоток в почках, мочегонный эффект», — подчеркнула Фетисова.

Ранее врачи объявили кофе главным врагом детей и подростков. По словам эксперта, напиток может спровоцировать панические атаки у детей. Кофе может притуплять аппетит, однако у некоторых людей он становится причиной проблем с пищеварением, например, изжоги или болей в желудке. Также из-за частого употребления учащаются позывы к мочеиспусканию.