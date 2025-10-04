Четыре дня в огне: Самая длинная магнитная буря цикла завершилась

Магнитная буря, продолжавшаяся почти всю неделю и ставшая одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечном цикле, завершилась. Об этом РИА «Новости» сообщили руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев. Геомагнитная обстановка стабилизировалась, однако учёные сохраняют осторожный прогноз на ближайшие дни.

Четырёхдневная мощнейшая магнитная буря завершилась. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки», — сказал он.

Магнитная буря началась вечером 29 сентября из-за резкого усиления солнечной активности. Пик возмущений пришёлся на утро 30 сентября, когда индекс Kp превысил уровень G3. На протяжении примерно четырёх суток геомагнитное поле Земли оставалось в состоянии нестабильности.

Сейчас ситуация нормализовалась: индекс Kp вернулся в зелёную зону и держится на безопасном уровне уже около 17 часов. Несмотря на общее снижение активности Солнца, небольшие вспышки и разовые удары магнитного поля могут сохраняться ещё несколько дней.

Ранее отмечалось, что в целом прогноз на октябрь остаётся напряжённым: активность Солнца значительно возросла по сравнению с летом. Длительные периоды спокойствия, как в июле–августе, вряд ли возможны. Тем не менее запасы вспышечной энергии на Солнце близки к исчерпанию, и на их восстановление потребуется время.