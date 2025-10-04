Ремонт за счёт государства: Россиянам рассказали, как вернуть деньги за отделку квартиры

Россияне, купившие квартиру без отделки, имеют право вернуть часть средств, потраченных на её ремонт, через налоговый вычет. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщила налоговый консультант Валентина Алексеева.

По словам специалиста, претендовать на компенсацию могут трудоустроенные граждане, которые либо никогда не пользовались имущественным налоговым вычетом, либо сделали это не в полной мере. Главным требованием для возмещения расходов на отделку является наличие в договоре купли-продажи пункта о приобретении объекта незавершённого строительства.

«Нужно определить, какие именно затраты компенсируются. Это расходы на материалы, на проектную и сметную документацию. Обязательны договоры, акты выполненных работ, товарные и кассовые чеки. Не подлежат компенсации затраты на сантехнику и перепланировку», — подчеркнула Алексеева.

Налоговый консультант уточнила, что размер возврата составляет 13% от понесённых расходов, но только если имущественный вычет ранее не был исчерпан.

Ранее Life.ru писал, что Минфин подготовил новые налоговые льготы для семей с детьми и участников СВО. В проекте документа заложены меры по снижению фискальной нагрузки в отношении транспортного и земельного налогообложения для военнослужащих и членов их семей. Для многодетных родителей предлагается введение имущественных и земельных налоговых вычетов, а также конкретизация порядка предоставления стандартных вычетов на детей.