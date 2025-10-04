«Им нужны были харьковчане»: Жертва вербовки СБУ рассказала о требованиях спецслужбы

Жительница Шебекино (Белгородская область) Анастасия Быкова, подвергшаяся попытке вербовки со стороны Службы безопасности Украины, раскрыла детали требований спецслужбы, связанных с получением доступа к её аккаунту в мессенджере Telegram. Пострадавшая заявила в интервью РИА «Новости», что сотрудники СБУ «охотились» на харьковчан.

«Им нужны были харьковчане. Им нужны были люди, которые проживают на данный момент в Харькове, которые активно переписываются в соцсетях. Аккаунт администратора позволяет смотреть удалённые сообщения», — рассказала Быкова.

Как пояснила девушка, являвшаяся администратором одного из харьковских чатов, сотрудники СБУ преследовали цель выявить граждан, недовольных властью Киева, для чего им требовался доступ к архиву удалённых переписок. Для полного контроля над аккаунтом они принуждали её включить функцию демонстрации экрана, что позволяло им перехватывать коды подтверждения для входа с новых устройств.

Быкова отметила, что неоднократно меняла пароли от своей учётной записи, однако каждый раз представители украинских спецслужб вновь выходили на связь, возобновляя угрозы расправой над её отцом. Свои слова девушка подтвердила скриншотами, зафиксировавшими несанкционированные входы в её аккаунт с IP-адресов, зарегистрированных в Киеве и Одессе.

Ранее Анастасия Быкова заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в течение полутора часов демонстрировали по видеосвязи избиение её отца. Под давлением они требовали, чтобы она передала свой Telegram-аккаунт с правами администратора в харьковском чате и начала собирать информацию о перемещениях российской военной техники.