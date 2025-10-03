Жительница Шебекино (Белгородская область) Анастасия Быкова заявила о попытке вербовки со стороны Службы безопасности Украины, которая сопровождалась угрозами расправы над её отцом. В интервью РИА «Новости» она призвала Управление Верховного комиссара ООН по правам человека расследовать факты применения пыток украинскими спецслужбами.

«Я Быкова Анастасия Андреевна. Призываю Управление Верховного комиссара по правам человека ООН обратить внимание на произвол украинских спецслужб», — заявила Быкова.

По словам девушки, её отец, Лаптев Андрей Юрьевич 1962 года рождения, подвергся жестокому избиению с целью получения доступа к его аккаунту в мессенджере Telegram и последующего шантажа. Быкова подчеркнула, что подобные методы работы украинских спецслужб грубейшим образом нарушают фундаментальные нормы международного права и положения основных конвенций по защите прав человека.

Ранее Анастасия Быкова сообщила, что сотрудники СБУ в течение полутора часов показывали ей через видеосвязь избиение её отца. Они требовали, чтобы она передала свой Telegram-аккаунт с правами администратора в харьковском чате и начала собирать данные о передвижении российской военной техники.