СБУшники на камеру пытали в Харькове отца россиянки, а потом признали умершим от алкоголя

Сотрудники СБУ пытали проживающего в Харькове отца россиянки, присылая ей кадры избиений, чтобы завербовать её и заставить собирать данные о передвижениях российских военных. Об этом девушка рассказала РИА «Новости».

Отец Анастасии Быковой из Белгородской области развёлся с её матерью и переехал в Харьков в 2000-м году. Украинского паспорта у него не было. 27 июля ей с номера отца пришло сообщение с ультиматутом: она отдаст им свой аккаунт в Телеграм, если жизнь отца ей дорога.

«Они его начали избивать и просили, чтобы я включила демонстрацию экрана… Избивали трое, один держал камеру… около часа, может, даже полтора», — сказала Быкова.

После этого ей пришло ещё одно сообщение от сотрудников СБУ. Ей предлагали ходить по Шебекино, наблюдать за военными и сообщать об их расположении, угрожая при этом возможной целенаправленной атакой на её дом. Отец женщины скончался 8 сентября. Причиной смерти назвали отравление алкоголем.

