Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 23:52

Скрывают потери: Админам украинских пабликов запретили писать о пропавших бойцах ВСУ

Силовики РФ: СБУ запретила украинцам искать пропавших военных в соцсетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские силовики пошли на новый радикальный шаг – теперь администраторам групп в соцсетях запрещено публиковать посты о поиске пропавших без вести бойцов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника ТАСС, родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что их сообщения намеренно игнорируются, а публикации о потерях моментально блокируются. Причина проста: украинские спецслужбы боятся, что реальная статистика исчезнувших военных попадёт в российские телеграм-каналы и сорвёт картинку официальной пропаганды Киева.

Они лучшие: Запад и Киев признали мощь загадочного и смертоносного «Рубикона»
Они лучшие: Запад и Киев признали мощь загадочного и смертоносного «Рубикона»

Ранее Life.ru писал, что в легендарном 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала» количество пропавших без вести может быть сравнимо с целым батальоном. Родные бойцов сами собрали данные по исчезнувшим за 2025 год и ужаснулись масштабам потерь. По их словам, цифры показывают, что в подразделении пропала едва ли не пятая часть личного состава.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar