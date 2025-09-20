Украинские силовики пошли на новый радикальный шаг – теперь администраторам групп в соцсетях запрещено публиковать посты о поиске пропавших без вести бойцов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника ТАСС, родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что их сообщения намеренно игнорируются, а публикации о потерях моментально блокируются. Причина проста: украинские спецслужбы боятся, что реальная статистика исчезнувших военных попадёт в российские телеграм-каналы и сорвёт картинку официальной пропаганды Киева.

Ранее Life.ru писал, что в легендарном 425-м штурмовом полку ВСУ «Скала» количество пропавших без вести может быть сравнимо с целым батальоном. Родные бойцов сами собрали данные по исчезнувшим за 2025 год и ужаснулись масштабам потерь. По их словам, цифры показывают, что в подразделении пропала едва ли не пятая часть личного состава.