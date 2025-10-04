Канадец Бэбкок возглавит казанский «Ак Барс» после провала Гатиятулина

Канадский тренер Майк Бэбкок готов возглавить казанский «Ак Барс». Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Главного тренера Анвара Гатиятулина решили сменить из--за провального старта сезона: команда занимает лишь 6-е место в конференции, а болельщики выразили недовольство и даже запустили петицию, назвав результаты «позором Татарстана».

Ранее клуб рассматривал кандидатуру 67-летнего американца Джона Тортореллы, но он отказался из-за возраста и нежелания переезжать. В итоге выбор пал на Бэбкока, уволенного из «Коламбус Блю Джекетс» в 2023 году в связи со скандалом.

Майк Бэбкок — единственный в истории хоккея член «Тройного золотого клуба» ОИ, ЧМ и Кубка Стенли. Он выигрывал Олимпиаду с канадской сборной в 2010 и 2014 годах, чемпионат мира в 2004-м, а Кубок Стенли в 2008 году с «Детройтом».

Ранее Life.ru сообщал, что хоккейная сборная России не получила официального разрешения на участие в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Действующий запрет на выступления нашей сборной был продлён Международной федерацией хоккея (IIHF) как минимум до мирового первенства 2026 года.