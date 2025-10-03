За кубок Первого канала сразятся три сборные

В декабре в Новосибирске впервые пройдёт Кубок Первого канала по хоккею. В турнире сыграют команда «Россия 25» и национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.

«На Кубке Первого канала — 2025 сыграют три команды: «Россия 25», национальные сборные Белоруссии и Казахстана. Наша команда проведёт свои матчи в субботу и воскресенье», — сказал он.

До этого Континентальная хоккейная лига объявила, что сборная мира из иностранных игроков КХЛ не примет участие в турнире. Кубок пройдёт с 8 по 14 декабря. Помимо матчей, организаторы подготовили для новосибирцев насыщенную программу: турнир 3х3, международный детский турнир с участием лучших команд России, Белоруссии и Казахстана, мастер-классы для детей-любителей, соревнования по адаптивному хоккею, автограф-сессии и другие активности.

