Оппозиционное движение «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах в республики, набрав 35,49% голосов. Такие результаты экспресс-опроса обнародовала телекомпания CNN Prima News со ссылкой на исследовательское агентство STEM.

В новом составе нижней парламентской палаты будут представлены шесть политических сил различной направленности. Правящая коалиция либеральных партий Spolu («Вместе») заняла второе место с результатом 22,44% голосов. Партнёр правительственной коалиции — движение STAN («Старосты и независимые») — набрало 11,96%, а оппозиционное правое движение SPD («Свобода и прямая демократия») получило 7,81% поддержки.

Чешская пиратская партия (Piráti) смогла заручиться поддержкой 7,6% избирателей, в то время как левопопулистское движение «Автомобилисты» (Motoristé) получило 7,54% голосов. Коалиция левых сил Stačilo! (Достаточно!), включавшая коммунистические организации, не преодолела установленный законодательством избирательный барьер в 5%. Социологическое агентство STEM отметило высокую точность своего прогноза, который практически полностью совпал с окончательными результатами голосования.

Напомним, что именно победы партии Бабиша так опасался Европейский союз. По некоторым данным, победа организации может привести к тому, что Чехия вместе с Венгрией и Словакией будет выступать в качестве третьего антиевропейского агитатора. Это в свою очередь негативно скажется на оказание поддержки Украине.