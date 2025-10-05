Валдайский форум
4 октября, 21:54

Белоусов поздравил с Днём учителя педагогов образовательных организаций МО

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил сотрудников военных учебных заведений с Днём учителя, отметив их роль в подготовке квалифицированных кадров для армии. Он подчеркнул, что профессия педагога остаётся одной из самых значимых. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Одной из самых важных и почётных была и остается профессия педагога. Он передает знания, учит мыслить, помогает найти своё призвание и раскрыть талант», — говорится в сообщении.

По словам Белоусова, наставники прививают курсантам и слушателям ценности, важные для службы: честь, верность долгу, любовь к Родине. Их профессионализм позволяет успешно реализовывать проект «Военное образование — на службе Отечеству». Министр пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов, уверив, что выпускники смогут решать задачи, которые стоят перед Вооружёнными силами страны.

Он также отметил развитие инфраструктуры: открытие новых учебных центров, обновление материально-технической базы, внедрение актуальных специальностей и современных программ обучения, учитывающих опыт СВО.

Ранее российский президент Владимир Путин обратился к школьным учителям и педагогам вузов и колледжей, поздравив их с профессиональным праздником. Он обратил внимание, что работа учителей и преподавателей заслуженно пользуется уважением в обществе. Эти профессии, по его словам, как никакие другие требуют терпения мудрости, душевной щедрости и умения рассмотреть в каждом ученике его таланты.

