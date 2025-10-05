В Ивано-Франковской области Украины сообщили о серии взрывов

В Ивано-Франковской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Общественное».

Помимо областного центра взрывы также слышны в городе Бурштын. В регионе в настоящее время действует сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о серии мощных взрывов во Львове. Звуки разрывов были слышны в разных районах города.