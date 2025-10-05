Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов

Ранее российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.