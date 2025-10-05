Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 03:35

Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

На территории Львова зафиксирована серия мощных взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — уточняет телеканал.

Новости СВО. ВС РФ вошли в Северск, ВСУ откатываются, в Шостке разгромлен военный эшелон, Чехия сворачивает помощь Киеву, 5 октября
Новости СВО. ВС РФ вошли в Северск, ВСУ откатываются, в Шостке разгромлен военный эшелон, Чехия сворачивает помощь Киеву, 5 октября

Ранее российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

