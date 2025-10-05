Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов
На территории Львова зафиксирована серия мощных взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — уточняет телеканал.
Ранее российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.
