«Продукт судного дня»: Экономист оценил вероятность дефицита гречки в России

Cама по себе меньшая собираемость гречки не обязательно ведёт к дефициту, однако психологический фактор тоже может оказать влияние. Об этом сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор экономических наук, профессор и бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

По его словам, в кризисные периоды гречка превращается для россиян не только в привычный продукт питания, но и в неофициальный «запас на чёрный день». Новости о падении объёмов её производства могут спровоцировать массовые покупки, и тогда реальный дефицит станет самосбывающимся прогнозом.

«Я не думаю, что будет дефицит, если, конечно, не включится следующая особенность гречки. Гречка — не только важнейший продукт питания для россиян, но это ещё и продукт судного дня, который россияне начинают ни с того ни с сего ажиотажно покупать. Если случится ажиотаж, если информационный вброс в том числе разгонит этот ажиотаж, то возможно все что угодно», — подчеркнул экономист.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за скудного урожая свёклы цены на сахар могут подняться на 20% к Новому году. Напомним, что сейчас сахарный песок стоит около 68 рублей за килограмм, поэтому его стоимость в таком случае составит 81 рубль.