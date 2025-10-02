Цены на сахар могут взлететь на 20% к Новому году из-за неурожая свёклы

Стоимость сахара в России к концу 2025 года может подняться почти на 20% — с нынешних 68 рублей за килограмм до 81 рубля. Об этом сообщает Mash со ссылкой на прогнозы аграриев.

Основная причина — неурожай сахарной свёклы. В Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, которые являются крупнейшими регионами-производителями, урожайность снизилась примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Проблемы начались ещё весной: майские заморозки уничтожили значительную часть посевов, и около 80% площадей пришлось пересеивать. Позже ситуацию усугубила засуха, в результате которой средняя урожайность упала до 252 центнеров с гектара.

К факторам риска добавились и логистические трудности: при перевозке часть свёклы теряется, что увеличивает потери производителей ещё на несколько процентов. По данным экспертов, отгрузки сахарной свёклы в среднем по стране сократились на 50%, а в Белгородской области — на рекордные 96%.

На этом фоне аналитики прогнозируют заметный рост цен на сахар в предновогодний период, когда спрос на продукт традиционно увеличивается.