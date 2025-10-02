Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 11:47

Цены на сахар могут взлететь на 20% к Новому году из-за неурожая свёклы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стоимость сахара в России к концу 2025 года может подняться почти на 20% — с нынешних 68 рублей за килограмм до 81 рубля. Об этом сообщает Mash со ссылкой на прогнозы аграриев.

Основная причина — неурожай сахарной свёклы. В Белгородской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, которые являются крупнейшими регионами-производителями, урожайность снизилась примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Проблемы начались ещё весной: майские заморозки уничтожили значительную часть посевов, и около 80% площадей пришлось пересеивать. Позже ситуацию усугубила засуха, в результате которой средняя урожайность упала до 252 центнеров с гектара.

Золотой миндаль: Цены на орехи в России взлетели до полутора тысяч за кг
Золотой миндаль: Цены на орехи в России взлетели до полутора тысяч за кг

К факторам риска добавились и логистические трудности: при перевозке часть свёклы теряется, что увеличивает потери производителей ещё на несколько процентов. По данным экспертов, отгрузки сахарной свёклы в среднем по стране сократились на 50%, а в Белгородской области — на рекордные 96%.

На этом фоне аналитики прогнозируют заметный рост цен на сахар в предновогодний период, когда спрос на продукт традиционно увеличивается.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать в октябре
Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать в октябре
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar