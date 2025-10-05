Митинг против поставки оружия Украине прошёл в Амстердаме

Сегодня, 5 октября, десятки жителей Амстердама собрались на площади Дам, чтобы выразить протест против поставок оружия Украине и призвать к миру. Акция собрала активистов, политологов и журналистов, а её организатором стала «Платформа за мир и солидарность». Об этом РИА «Новости» сообщил журналист, политолог и создатель медиаресурса Alternatief Аб Гителинк.

В Амстердаме прошёл митинг против поставок оружия Украине и в поддержку Палестины. Видео © Х / Ginny Mooy / Palestine Online

«НАТО и Запад должны деэскалировать конфликт, а не обострять. Нам следует искать диалог между Россией и европейцами, а не действовать путём санкций или угроз», — сказал он.

Митинг начался днём на площади Дам и собрал десятки участников с плакатами, такими как «Нет оружию ради мира!» и «Нет войне с Россией!». Демонстранты принесли белые и голубые флаги, символизирующие мир, а также флаги Палестины.

Ранее стало известно, что решение Нидерландов передать Украине американское вооружение общей стоимостью 500 миллионов евро стало первым подобным шагом среди стран НАТО. Это отражает готовность королевства активно участвовать в военной поддержке Украины в условиях затяжного конфликта. В перечень поставок войдут компоненты и ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot — одних из ключевых элементов западной обороны.