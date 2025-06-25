Нидерланды подтвердили продолжение военной поддержки Украины
Глава МИД Велдкамп: Нидерланды продолжат поддерживать Украину
Каспар Велдкамп, Владимир Зеленский и Рубен Брекельманс. Обложка © X / Ruben Brekelmans
Амстердам намерен продолжать военную поддержку Киева после октябрьских досрочных выборов в парламент. Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.
Он подчеркнул, что учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке и её влияние на безопасность Европы, отказаться от помощи Украине невозможно. Велдкамп отметил, что поддержка будет осуществляться как в военной, так и в гражданской сферах. По его словам, почти все политические партии в стране разделяют эту позицию, что обеспечивает преемственность помощи после выборов.
«С Зеленским и министром Умеровым мы обсудили нашу новую поддержку Украине. Контракты на поставку 600 000 беспилотных летательных аппаратов с украинской промышленностью. Также новый пакет на 175 миллионов евро для радаров, транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов», — написал глава минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети X.
А ранее французский лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский засуетился из-за снижения внимания к украинскому вопросу на международной арене, особенно на фоне текущих событий на Ближнем Востоке. И из-за этого бывший комик выдвигает безумные требования.