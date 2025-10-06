Новости СВО. Армия России взяла Кузьминовку, изолирует Славянск, Зеленский в панике требует остановить ракеты, 6 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 6 октября Курская область, 6 октября Зеленский требует перемирия Трамп нашёл на Украине 5 тысяч кубинцев Российские войска продвигаются к Северску, готовится плацдарм для взятия Славянска и Краматорска, Трамп воспользовался Украиной для удара по Кубе — дайджест Life.ru. 5 октября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ под Купянском. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 6 октября

ВС РФ освободили село Кузьминовка. Этот населённый пункт находится южнее Северска. До этого города осталось всего 6 километров по этому направлению.

— В сентябре группировка «Юг» освободила соседнее село Переездное. Чтобы дойти до окраин Северска, необходимо ещё взять Звановку и Свято-Покровское. Одновременно город обходят с севера и востока, — рассказал военный корреспондент Александр Коц о ситуации вокруг Северска.

Ситуация в зоне СВО на 6 октября 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Западнее Армия России нарушает маршруты ВСУ. В районе Райгородка уничтожен мост через Северский Донец. Он связывал Красный Лиман и Славянск.

— Судя по всему, началась фаза изоляции района боевых действий под Славянском и Краматорском. Это ещё не наступательная операция, но совершенно точно её подготовительный этап: разрушение переправ и логистических узлов создаёт предпосылки для будущего продвижения, — считают авторы канала «Военная хроника».

В самом Краматорске разбита местная ТЭЦ. Предварительно, разрушен машинный зал, также пострадала охлаждающая башня.

В Красноармейске (Покровске) наши штурмовики ведут наступление в микрорайонах Шахтёрский, Южный и Солнечный. Дорогу им прокладывают с помощью БПЛА.

Курская область, 6 октября

Авиация ВКС России продолжает уничтожать противника вблизи Курской области. Противник не рискует наступать на Тёткино. Вероятно, восстанавливается после неудачных контратак. Российские лётчики и артиллеристы также обрабатывают позиции ВСУ у Кондратовки, Андреевки, Юнаковки и Садков.

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по скрытой позиции РСЗО «Хаймарс». Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский требует перемирия

Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на наши «Кинжалы». Западная пресса утверждает, что российские ракеты прошли модернизацию. Теперь они почти гарантировано могут обойти систему противовоздушной обороны Украины, в том числе ЗРК Patriot. Несколько дней подряд наши войска уничтожают энергетическую инфраструктуру. Удары оказались настолько эффективными, что Владимир Зеленский молит о перемирии.

— Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, — написал он в своих социальных сетях.

Что значит одностороннее? Украинский диктатор призывает Россию перестать выпускать БПЛА и ракеты, но при этом своим войскам он не даст приказ остановить атаки Белгорода, Курска, Крыма и других регионов.

Трамп нашёл на Украине 5 тысяч кубинцев

США обнаружили в зоне СВО от 1 до 5 тысяч кубинцев. Все они являются военнослужащими Российской армии. Стоит отметить, что вся кубинская армия насчитывает 45 тысяч человек.

— После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск <…> В последние недели украинские официальные лица предупреждали американских законодателей о растущих масштабах вербовки кубинских наёмников Россией для участия в боевых действиях на Украине, — заявили американские дипломаты.

Агентство Reuters объяснило, почему США понадобились 5 тысяч кубинцев, воюющих против Украины. Дело в том, что трамповская администрация таким образом пытается сорвать голосование по резолюции ООН, призывающей снять эмбарго в отношении Кубы. Дипломатам предписано распространять эту информацию. В очередной раз Украина становится полем для геополитической битвы без учётов её интересов.

