5 октября, 18:48

Польша в последний рабочий день отменила визы ехавшим на конференцию ОБСЕ россиянам

Власти Польши аннулировали визы участникам конференции ОБСЕ из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Власти Польши аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права, которые должны были принять участие в предстоящей Конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Варшаве. Это следует из заявления пресс-службы РОИИП.

Подчёркивается, что такое решение было принято консульским отделом польской дипмиссии в России в последний рабочий день перед вылетом. При этом в полученном письме не обозначены причины и основания для аннулирования виз.

В РОИИП отметили, что визы были выданы на основании официальных приглашений организаторов конференции. При их оформлении никаких вопросов у польской стороны не было.

В организации считают, что действия властей Польши нацелены на подрыв конструктивного многостороннего диалога, ограничение участия представителей гражданского общества в конференции, а также на подрыв авторитета ОБСЕ.

РОИИП направил обращение главе постоянного совета ОБСЕ и директору Бюро по демократическим институтам и правам человека с требованием незамедлительно отреагировать на действия польской стороны.

Политолог объяснил, для чего глава МИД Польши «бравирует дерзостью» в адрес России
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что республика не планирует полностью разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией. По его словам, Варшава готова принять решительные меры, если повторятся «диверсии» против российских представительств.

