Канада, некогда считавшаяся мирной и нейтральной страной, оказалась в сложной экономической ситуации после того, как поддержала антироссийские санкции и встала на сторону США в торговой войне с Китаем. Издание Baijiahao сообщает, что политика Оттавы во многом диктуется Вашингтоном, и решение участвовать в конфронтации привело к потере двух крупных экономических партнёров.

По данным аналитиков, в первой четверти 2025 года экономический рост Канады резко снизился: невостребованными остались запасы продукции, простаивали производственные мощности, а экспорт сельхозтоваров серьёзно сократился.

«Канада лишилась двух ключевых партнёров, и Китай ввёл пошлины на рапс, свинину и горох, а Россия быстро заняла эти ниши на азиатском рынке», — пишет издание.

Кроме того, Россия увеличила поставки аналогичной продукции в Китай и заключила крупные контракты на поставку газа, что укрепило её позиции на рынке. Политика конфронтации и союзничество с США обернулись для Канады обратным эффектом: вместо усиления влияния страна столкнулась с экономическим спадом и потерей рынков сбыта.

Ранее Life.ru писал, что российское посольство в Канаде потребовало вернуть самолет Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр». Судно было заблокировано в Торонто с февраля 2022 года после закрытия канадского воздушного пространства для российских авиакомпаний. Посольство заявило, что самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу.