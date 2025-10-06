Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 21:57

Канада пожалела о санкциях: Россия и Китай нанесли двойной удар по экономике страны

Baijiahao: Санкции против России ударили по экономике Канады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DD Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DD Images

Канада, некогда считавшаяся мирной и нейтральной страной, оказалась в сложной экономической ситуации после того, как поддержала антироссийские санкции и встала на сторону США в торговой войне с Китаем. Издание Baijiahao сообщает, что политика Оттавы во многом диктуется Вашингтоном, и решение участвовать в конфронтации привело к потере двух крупных экономических партнёров.

По данным аналитиков, в первой четверти 2025 года экономический рост Канады резко снизился: невостребованными остались запасы продукции, простаивали производственные мощности, а экспорт сельхозтоваров серьёзно сократился.

«Канада лишилась двух ключевых партнёров, и Китай ввёл пошлины на рапс, свинину и горох, а Россия быстро заняла эти ниши на азиатском рынке», — пишет издание.

Кроме того, Россия увеличила поставки аналогичной продукции в Китай и заключила крупные контракты на поставку газа, что укрепило её позиции на рынке. Политика конфронтации и союзничество с США обернулись для Канады обратным эффектом: вместо усиления влияния страна столкнулась с экономическим спадом и потерей рынков сбыта.

ЕС на год продлил санкции против 47 физлиц и 15 юрлиц из России
ЕС на год продлил санкции против 47 физлиц и 15 юрлиц из России

Ранее Life.ru писал, что российское посольство в Канаде потребовало вернуть самолет Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр». Судно было заблокировано в Торонто с февраля 2022 года после закрытия канадского воздушного пространства для российских авиакомпаний. Посольство заявило, что самолёт должен быть безусловно возвращён владельцу.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Канада
  • Китай
  • Россия
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar