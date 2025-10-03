ЕС на год продлил санкции против 47 физлиц и 15 юрлиц из России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov
ЕС ещё на год продлил санкции, введённые против 47 физических и 15 юридических лиц из России за якобы «гибридную деятельность» против Европы.
В заявлении на сайте Совета ЕС говорится, что эти лица якобы ответственны за «дестабилизирующие действия России за рубежом». Санкции, согласно новым вводным, действуют до 9 октября 2026 года. Ограничения включают заморозку активов и запрет на оказание этим лицам экономической и финансовой помощи со стороны структур ЕС.
ЕС принял уже 19 пакетов санкций против России, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее грозилась, что объединение изменит стратегию и вместо поэтапного введения ограничений будет принимать «гораздо более жёсткие меры». Тем временем президент РФ Владимир Путин уже заявил о полном провале западных санкций против России.