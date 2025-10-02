Фон дер Ляйен объявила о более жёстких мерах ЕС по санкциям против России

Евросоюз изменит стратегию в отношении санкций против России. Вместо поэтапного введения санкций, объединение планирует принять «гораздо более жёсткие меры». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что пришло время значительно увеличить давление на Россию.

«И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жёсткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», — указала Фон дер Ляйен.

Она добавила, что соответствующие решения могут появиться уже в 19-м пакете антироссийских санкций, обсуждение которого происходит в настоящее время.

Ранее Урсула фон дер Ляйен объявила о намерениях Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов, для укрепления её оборонного потенциала. Эта инициатива входит в рамках работы над 19-м пакетом санкций против России.