Путин заявил о полном провале западных санкций против России

Россия продемонстрировала высочайшую степень устойчивости и способность выдерживать мощнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельное государство, но и целую коалицию стран. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», — сказал Путин на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

Глава государства подчеркнул, что Запад стыдливо называет санкциями карательные меры против Российской Федерации. По его словам, по количеству и объёму введенных ограничений Россия является абсолютным рекордсменом в мировой истории, однако эти усилия потерпели полный крах.