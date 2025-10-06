Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

6 октября, 07:31

Прокуратура утвердила обвинение против Яны Трояновой* и передала в военный суд

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / troyanovayana

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней Яны Трояновой* и направила в военный суд дело в отношении актрисы, обвиняемой по трём уголовным статьям. Об этом сообщили представители ведомства.

«В отношении Трояновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск», — говорится в сообщении.

Актрисе предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершённые публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, с угрозой применения насилия), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Ранее стало известно, что Яна Троянова* была объявлена в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении актрисы завершено. Информацию подтвердил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время совещания в Донецке.

* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов

Наталья Афонина
