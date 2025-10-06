В Тюмени сносят дом известного вора в законе Ганса

В Тюмени на месте бывшего дома криминального авторитета Ганса построят детский сад на 380 мест. В настоящее время здание сносят, сообщили URA.ru в городской администрации. В районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков в Тюмени проходит программа комплексного развития территорий (КРТ). В рамках этой программы и сносится дом, ранее принадлежавший Юрию Тишенкову, который долгое время оказывал влияние на регион.

Такое решение направлено на развитие социальной инфраструктуры в городе и улучшение условий для семей с детьми, подчеркнули в администрации Тюмени. Проект реализуется в рамках утверждённого плана застройки района Заречный, где на улице Ижевская планируется возведение дошкольного образовательного учреждения.

Юрий Тишенков, известный как «Ганс», родился в 1952 году в Тюмени. Уже к 18 годам у него было три судимости. В 1990-х он создал организованную преступную группировку (ОПГ), которая занималась рэкетом и контролировала значительную часть региона. В 1993 году на Тишенкова было совершено два покушения, в результате которых он получил ранения. Тишенков получил статус «смотрящего» за Тюменью, а в начале 2000-х его короновали «вором в законе» — одним из высших титулов в криминальном мире.