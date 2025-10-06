Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 10:07

В ФАС согласовали цены на второй противоонкологический дженерик

ФАС согласовала цены на противоонкологический препарат Регорафениб-Амедарт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Федеральная антимонопольная служба утвердила цену на второй российский противоонкологический дженерик «Регорафениб-Амедарт», который будет стоить вдвое дешевле зарубежного аналога. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены на 50% относительно зарегистрированной стоимости референтного препарата иностранного производства «Стиварга». В ФАС подчеркнули, что после регистрации цен на второй дженерик должны быть снижены и цены на первый отечественный аналог «Регорафениб-Промомед».

Препараты будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках программы государственных гарантий, что значительно повысит доступность противоонкологической терапии после окончания действия патента на оригинальное лекарство.

Российские дженерики вытеснили два американских препарата от рака крови
Российские дженерики вытеснили два американских препарата от рака крови

Ранее сообщалось, что российская фармацевтическая компания «Эвалар» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия австрийской компании «Мегаинфарм ГмбХ». В пресс-службе пояснили, что жалоба связана с требованиями австрийского правообладателя патента на препарат «Мирамистин» к российским производителям антисептиков, которые в «Эваларе» расценивают как необоснованные и содержащие признаки ограничения конкуренции, направленные на вытеснение с рынка их продукта «Мирамед Эвалар».

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar