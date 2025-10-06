В ФАС согласовали цены на второй противоонкологический дженерик

Федеральная антимонопольная служба утвердила цену на второй российский противоонкологический дженерик «Регорафениб-Амедарт», который будет стоить вдвое дешевле зарубежного аналога. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

Согласованные предельные отпускные цены на препарат снижены на 50% относительно зарегистрированной стоимости референтного препарата иностранного производства «Стиварга». В ФАС подчеркнули, что после регистрации цен на второй дженерик должны быть снижены и цены на первый отечественный аналог «Регорафениб-Промомед».

Препараты будут предоставляться пациентам бесплатно в рамках программы государственных гарантий, что значительно повысит доступность противоонкологической терапии после окончания действия патента на оригинальное лекарство.

Ранее сообщалось, что российская фармацевтическая компания «Эвалар» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия австрийской компании «Мегаинфарм ГмбХ». В пресс-службе пояснили, что жалоба связана с требованиями австрийского правообладателя патента на препарат «Мирамистин» к российским производителям антисептиков, которые в «Эваларе» расценивают как необоснованные и содержащие признаки ограничения конкуренции, направленные на вытеснение с рынка их продукта «Мирамед Эвалар».