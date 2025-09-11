Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
11 сентября, 16:16

«Эвалар» подал жалобу в ФАС на правообладателя «Мирамистина»

Эвалар направил в ФАС жалобу о действиях правообладателя Мирамистина

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Российская фармацевтическая компания «Эвалар» направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу(ФАС) на действия австрийской компании «Мегаинфарм ГмбХ». Об этом сообщили в пресс-службе «Эвалара».

В компании объяснили, что жалоба связана с необоснованными требованиями австрийского правообладателя патента на препарат «Мирамистин» к российским производителям антисептиков. В «Эваларе» усматривают в этих действиях признаки ограничения конкуренции, направленные на вытеснение с рынка их продукта «Мирамед Эвалар».

В пресс-службе ФАС сообщили, что обращение было получено и будет рассмотрено в установленном порядке. Представители «Эвалара» пояснили, что зарегистрировали свой препарат «Мирамед» в июле 2021 года после истечения срока патентной защиты оригинального средства.

Оба лекарственных средства являются монокомпонентными катионными антисептиками на основе одного действующего вещества. Всего в России было выдано 12 регистрационных свидетельств на препараты данного типа. В компании добавили, что с 2024 года австрийская фирма стала предъявлять требования о прекращении продаж лекарств на основе БМП, ссылаясь на новый евразийский патент, который действует до февраля 2031 года.

Ранее сообщалось, что производство «Мирамистина» оказалось под угрозой из-за масштабного корпоративного конфликта. Суд ввёл ограничительные меры в отношении компании-владельца препарата — ООО «Инфамед», запретив её гендиректору распоряжаться правами на «Мирамистин» и на препарат «Окомистин».

