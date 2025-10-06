До 5 тысяч гостей ожидают на гастрофестивале в Москве

В столичном фудмолле «Депо.Москва» на Лесной 18 октября состоится городской гастрофестиваль Организаторы ожидают более 5 тысяч гостей, вход свободный.

По замыслу устроителей, площадка будет разделена на тематические «кварталы», где представят кухни разных стран и авторские уличные форматы — от классики до экспериментальных сочетаний. Помимо дегустаций и спецменю посетителей ждут кулинарные мастер-классы для семей с детьми, лекции о локальных продуктах.

Музыкальную программу возглавят популярные российские группы «Градусы» и «Банд’Эрос». Также запланированы DJ-сеты и вечерние перформансы.