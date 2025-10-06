Житель Свердловской области выиграл 21 миллион рублей, но пока не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл в лотерею более 21 миллиона рублей, но пока не обратился за своим призом. Об этом сообщает URA.ru.

«4 октября в лотерее был разыгран суперприз — 21 685 410 рублей. Победителем стал участник из Свердловской области, но он ещё не пришёл за выигрышем», — рассказали представители компании-организатора розыгрыша.

Известно, что счастливый билет был куплен в мобильном приложении всего за 250 рублей. Чтобы сорвать джекпот, нужно было либо угадать все 12 чисел из 24, либо не угадать ни одного. Житель региона оказался точен во всём и стал миллионером.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Подмосковья приобрёл три лотерейных билета и выиграл свыше 33 миллионов рублей. Мужчина стал одним из трёх победителей розыгрыша суперприза, который в общей сложности составил свыше 100 миллионов рублей.