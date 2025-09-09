Счастливая тройка: Житель Подмосковья выиграл в лотерею более 33 млн рублей

Пенсионер из Подмосковья приобрёл три лотерейных билета и выиграл свыше 33 миллионов рублей. Мужчина стал одним из трёх победителей розыгрыша суперприза, который в общей сложности составил свыше 100 миллионов рублей.

В августе прошёл крупный розыгрыш с призовым фондом свыше 100 миллионов рублей. Победителями стали трое участников, среди которых оказался Анатолий, пенсионер из Московской области. Он приобрёл три билета в продуктовом магазине и выиграл более 33 миллионов рублей.

Мужчина уже построил планы на полученные средства. Он рассказал, что намерен достроить дачу на Чёрном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье, а также приобрести автомобиль для дочери.