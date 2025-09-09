Мессенджер MAX
9 сентября, 09:42

Счастливая тройка: Житель Подмосковья выиграл в лотерею более 33 млн рублей

Пенсионер из Подмосковья выиграл более 33 млн рублей благодаря лотерее

Пенсионер из Подмосковья приобрёл три лотерейных билета и выиграл свыше 33 миллионов рублей. Мужчина стал одним из трёх победителей розыгрыша суперприза, который в общей сложности составил свыше 100 миллионов рублей.

В августе прошёл крупный розыгрыш с призовым фондом свыше 100 миллионов рублей. Победителями стали трое участников, среди которых оказался Анатолий, пенсионер из Московской области. Он приобрёл три билета в продуктовом магазине и выиграл более 33 миллионов рублей.

Мужчина уже построил планы на полученные средства. Он рассказал, что намерен достроить дачу на Чёрном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье, а также приобрести автомобиль для дочери.

Ранее сообщалось, что приз получила и жительница Орловской области. Ей достался рекордная для моментальных лотерей награда в 120 миллионов рублей. Билет, принёсший выигрыш, был куплен на деньги, которые женщина получила в подарок от своей дочери на день рождения.

