На «Оружейные мастерские» брата Галкина* подали сразу пять исков на 52 млн рублей

Согласно базе СПАРК, старший брат юмориста Максима Галкина* Дмитрий как минимум в 2024 году входил в совет директоров «Муромского радиозавода», поставляющего системы громкоговорящей связи для Минобороны. Предприятие остаётся относительно небольшим — около 0,5 млрд руб. выручки и 25 млн руб. чистой прибыли. Life.ru выяснил, что его «Оружейные мастерские» также получили сразу пять исков из-за сорванных поставок и один — о возмещении ущерба.

Старший Галкин по-прежнему числится совладельцем частной компании «Оружейные мастерские», которая не отчитывалась с начала пандемии. До этого в её активе фиксировалась выручка порядка миллиарда рублей.

В прошлом году у фирмы изъяли патент на дистанционно управляемый боевой модуль «Арбалет» из‑за неуплаты госпошлины — ранее документ принадлежал «Ковровскому электромеханическому заводу», связанному с Военно‑промышленной компанией, где старший Галкин был президентом.

Похоже, «Оружейные мастерские» пытаются переориентироваться на гражданские товары — погрузчики, гидроцилиндры и тому подобное. Однако в прошлом месяце на компанию подали пять исков о нарушении поставок и один иск о возмещении вреда — общая сумма претензий составляет 52 млн руб. Среди истцов есть НТЦ «Элинс», предприятие с военной специализацией.

На балансе «Оружейных мастерских» значится 100% доли Камешковского индустриального парка (Владимирская обл.) — огромный ангар, в котором работает АО «КаМЗ» (гидроподъёмники, трактора, комбайны). Ранее у «Оружейных мастерских» было 22% в этом заводе, сейчас данные закрыты. Парк сдаёт нулевые отчётности, а сам «КаМЗ» генерирует порядка 134 млн руб. в год.

Ранее Life.ru рассказывал о Дмитрие Галкине, который считается «кошельком» всего их клана и владеет оружейным заводом, заваленным исками о срыве поставок. Полтора года назад его особняк обыскивали из-за сокрытия наличия у него израильского гражданства.

