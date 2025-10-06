Галкин* избавился от редкого Bentley Arnage, которым владел более 20 лет

Юморист Максим Галкин* продал свой раритетный Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Об этом стало известно РИА «Новости» из регистрационных документов.

Bentley Arnage 2000 года. Фото © Wikipedia

Bentley Arnage выпускался с 1998 по 2005 год в количестве около 4 тысяч экземпляров с разными двигателями, при этом около 200 из них были созданы в особом исполнении. Галкин* же более 20 лет являлся владельцем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем объёмом 6,75 литра. В марте текущего года автомобиль был выставлен на продажу, и в этот же период сменил владельца и номерной знак.

Стоимость подобных автомобилей варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. На сегодня в России на продажу выставлены всего четыре подержанных Bentley Arnage.

Недавно Максим Галкин* погасил задолженность по электроэнергии за свой замок в деревне Грязи. К июню 2025 года долг артиста достиг 432 тысяч рублей, в связи с чем электроснабжающая компания обратилась в суд. Помимо этого, Галкин был уведомлен об ограничении подачи электроэнергии в качестве меры взыскания задолженности.

