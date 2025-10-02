Валдайский форум
Максим Галкин* принял меры, чтобы не лишиться имени в России

Товарный знак Максима Галкина* действует в России до марта 2030 года

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Товарный знак «Максим Галкин*», которым владеет одноимённый артист-иноагент, остаётся действующим в России до марта 2030 года. Об этом свидетельствует информация из базы Роспатента.

Сам знак был подан в Роспатент в 2010 году, зарегистрирован в 2011-м, а в 2019 году исключительное право продлили до марта 2030 года. До появления новых официальных записей правообладательская графа остаётся прежней.

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности приняла заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин»*. Если защиту снимут, то любой желающий сможет зарегистрироваться под этим именем.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

